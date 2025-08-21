Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu görevden alındı, yerine Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu atandı.

Atama kararı bugün akşam üstü yayınlanan Resmi Gazete'de duyuruldu.

Uzun süredir bakanlık içinde müsteşar Tahir Serhat ile bakan Gardiyanoğlu arasında sert tartışmalar yaşanıyordu. İddialara göre, müsteşar Serhat defalarca Gardiyanoğlu’nu Mali Polis’e şikâyet etti. Aynı şekilde Gardiyanoğlu’nun da müsteşar hakkında şikâyetçi olduğu ve dosyaların incelendiği öğrenildi.