Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabının sona ermesiyle lig aşamasına kalan 36 takım netleşti. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon lig aşamasında yer alacak.

Kuraya 4. torbadan katılan Galatasaray'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, her torbadan iki takımla eşleşti ve lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak.

İşte Galatasaray'ın rakipleri: Liverpool (İç saha), Manchester City (Deplasman), Eintracht Frankfurt (Deplasman), Atletico Madrid (İç saha), Bodo/Glimt (İç saha), Ajax (Deplasman), Monaco (Deplasman), Union SG (İç saha)

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını evinde, 4 maçını deplasmanda oynayacak Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.