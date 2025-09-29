Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 30 Eylül Salı ve ve 1 Ekim Çarşamba günleri oynanacak.

Galatasaray, Devler Ligi'nin ikinci hafta maçında sahasında bugün Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Yarınki müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.

"Cimbom" zorlu karşılaşmaya eksiksiz çıkacak.

İkinci haftada oynanacak tüm maçların yayın programı şöyle:

30 Eylül Salı:

19.45 | Kairat Almaty - Real Madrid | TABİİ SPOR

19.45 | Atalanta - Club Brugge | TABİİ SPOR 1

22.00 | Galatasaray - Liverpool | TRT 1 ve TABİİ

22.00 | Chelsea - Benfica | TABİİ SPOR

22.00 | Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt | TABİİ SPOR 1

22.00 | Inter - Slavia Prag | TABİİ SPOR 2

22.00 | Pafos - Bayern Münih | TABİİ SPOR 3

22.00 | Bodo Glimt - Tottenham | TABİİ SPOR 4

22.00 | Marsilya - Ajax | TABİİ SPOR 5

1 Ekim Çarşamba:

19.45 | Union Saint Gilloise - Newcastle United | TRT SPOR

19.45 | Karabağ - Kopenhag | TABİİ SPOR

22.00 | Villarreal - Juventus | TRT 1

22.00 | Barcelona - PSG | TABİİ SPOR

22.00 | Monaco - Manchester City | TABİİ SPOR 1

22.00 | Arsenal - Olympiakos | TABİİ SPOR 2

22.00 | Borussia Dortmund - Athletic Bilbao | TABİİ SPOR 3

22.00 | Bayer Leverkusen - PSV | TABİİ SPOR 4

22.00 | Napoli - Sporting | TABİİ SPOR 5