Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, festivalin sadece eğlence değil; kültür, sanat, spor ve yerel değerlerin bir buluşması olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, festivalde, yerel ve Türkiye’den sanatçıların sahne alacaklarını belirterek, bu festivalin kentin, halkın, sanatçılarının ve ülkenin buluşması olacağını söyledi.

Festival programı hakkında da bilgi veren Amcaoğlu, “Kıbrıs Kültür Günü ve Arap Ali Destanı ile değerlerimizi yaşatacağız, ralli show ve sokak basketbolu ile gençlerimizin enerjisini sahaya taşıyacağız, yerli sanatçılarımızın güçlü sesiyle kültürümüzü duyuracak, Fatma Turgut, Emircan İğrek, Zeynep Bastık, Semicenk ve Hadise konserleriyle coşkuyu doruğa çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, tüm konser ve etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olduğunu belirterek, halkı festivale davet etti.



