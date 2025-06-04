FOGEM’den verilen bilgiye göre, şenlik, yurt dışından gelen konuk halk dansları ekipleriyle, FOGEM’li çocukların sahnelediği geleneksel ve modern danslarla kültür şölenine dönüştü.

Şenlik kapsamında; Filistin, Ukrayna, Polonya ve Kolombiya’dan gelen halk oyunları ekipleri, ev sahibi FOGEM’in organizasyonuyla hem kendi kültürlerini tanıttı hem de Kuzey Kıbrıs halkıyla kaynaşma fırsatı buldu.

Gösteriler, Lefkoşa, Dikmen ve Girne’de düzenlendi. Festivalin finali ise önceki gece “FOGEM ile Yaz Bembeyaz” etkinliği ile Girne’de yapıldı.

Girne Merkez’den başlayan kortej, müzik eşliğinde Antik Liman’a kadar sürdü. Korteje FOGEM’li çocuklar, veliler, eğitmenler ve halk ilgi gösterdi.

Antik Liman'da kurulan sahnede yer alan final gösterilerinde konuk ülkelerin dansçıları, FOGEM öğrencileri, beyaz kostümleri, etkileyici koreografileri ve farklı kültürlerin bir araya geldiği danslarıyla gösterilerini sundu.

FOGEM yetkilileri yaptıkları açıklamada, çocukların farklı kültürlerle tanışmasının ve barış, dostluk temelli bağların güçlenmesinin festivalin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Şenliğin gelecek yıllarda da büyüyerek devam edeceği vurgulandı.