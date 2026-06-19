Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği (KTFAD) Başkanı Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu, bebek spaları, haloterapi ve aromaterapi gibi uygulamalarda; güvenlik, hijyen ve çocuğun sağlık durumunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Topcu, yazılı açıklamasında, aileler arasında yaygınlaşan söz konusu uygulamaların bebeklerin rahatlamasını sağlamak, gelişimlerini desteklemek ve ailelere keyifli bir deneyim sunmak amacıyla yapıldığını, ancak faydalarına ilişkin kanıtlarının sınırlı olduğunu ve bazı riskler içerdiğini kaydetti.

- Bebek spaları

Bebek spalarının genellikle 0-24 ay arasındaki bebeklere yönelik hidroterapi, masaj ve duyusal uyarım faaliyetlerini içerdiğini belirten Topcu, bu uygulamaların özellikle fizyoterapist tarafından yapılmasının risklerin azaltılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Suyun kaldırma kuvvetinin bebeklerin serbest hareket etmesine olanak sağlayabileceğini, hareket deneyimlerinin motor gelişimini destekleyebileceğini, rahatlama sağlayabileceğini ve ebeveyn-bebek etkileşimini artırabileceğini belirten Topcu, buna karşın bazı risklere dikkat çekti.

Topcu, boyun simitleriyle yapılan uygulamalarda boyun bölgesine aşırı yük binmesi riski bulunduğunu ve olumsuz vakalarla karşılaşıldığını, bebeklerde güvensizlik hissi yaratabileceğini, su sıcaklığının uygun olmamasının aşırı ısınma veya üşümeye yol açabileceğini, havuz hijyeninin yetersiz olmasının ise enfeksiyon riskini artırabileceğini kaydetti.

Erken doğan, nörolojik veya kardiyorespiratuvar sorunları bulunan bebeklerde uygulama öncesinde mutlaka hekim görüşü alınması gerektiğini belirten Topcu, bazı durumlarda bu tür uygulamaların tavsiye edilmeyebileceğini ifade etti.

- Haloterapi ve aromaterapi

Topcu, duvarları tuzla kaplı veya havaya mikroskobik tuz partikülleri verilen özel odalarda gerçekleştirilen haloterapinin rahatlatıcı bir atmosfer sunabileceğini ancak tuz partiküllerinin öksürük, boğaz irritasyonu veya hava yolu hassasiyetine neden olabileceğini belirtti.

Topcu, özellikle, astım veya kronik solunum yolu hastalığı bulunan çocuklarda belirtilerin geçici olarak artabileceğini kaydetti.

Bitkilerden elde edilen uçucu yağların kullanılmasıyla uygulanan tamamlayıcı bir yöntem olan aromaterapinin bebeklerde kullanımına ilişkin bilimsel kanıtların sınırlı olduğunu belirten Topcu, Uluslararası Bebek Masajı Derneği tarafından önerilen masaj yağlarının kullanılması gerektiğini söyledi.

Papatya gibi bazı kokuların rahatlatıcı etkileri nedeniyle uyku öncesi sakinleşmeye yardımcı olabileceğinin düşünüldüğünü ifade eden Topçu, ancak uçucu yağların ciltte kızarıklık, tahriş veya alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini, solunum yollarını tahriş edebileceğini ve bazı yağların bebekler için toksik olabileceğini dile getirdi.

Topcu, özellikle nane, okaliptüs ve çay ağacı yağı gibi yağların küçük bebeklerde dikkatle kullanılması gerektiğini belirtti.

- “Yeni uygulamalardan önce doktora danışın”

Ailelerin hijyen koşulları, personelin eğitimi ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi alması gerektiğini de belirten Topcu, uygulama sırasında huzursuzluk, aşırı yorgunluk veya solunum sıkıntısı görülmesi halinde etkinliğin sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Topcu, bebekler ve küçük çocuklarla ilgili uygulamalarda en doğru yaklaşımın bilinçli karar vermek ve gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışmak olduğunu ifade etti.