Bakanlık’tan yapılan açıklamada, üreticilerin, faturalarını ve başvurularını 22 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ilgili bölge Tarım Daireleri’ne teslim edebilecekleri belirtilirken teslim edilecek fatura tarihlerinin 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025 arasında olması gerektiği ve 2025 yılı için de aynı isimle Genel Tarım Sigortası Fonu’na sebze (açık ve örtüaltı) beyanının bulunmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca başvuru sırasında üretici belgesi ibrazına gerek bulunmadığı belirtildi.