Haravgi gazetesi TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC ziyaretini “Fidan, İşgal Altındaki Topraklarda Kıbrıs Sorunundaki Gelişmeleri Görüşecek” başlığıyla aktarırken Alithia gazetesi haberi, “Fidanın görüşmeleri” şeklinde yansıttı.
Fileleftheros gazetesi Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerini kapsayacak şekilde dün icra etmeye başladığı “Mavi Vatan” tatbikatı haberine yer verirken haber için “Mavi Vatan” Tatbikatı İçerisinde Gerilim Oyunları” başlığını kullandı.
Haravgi gazetesi ise tatbikat haberine “Türkiye’den Hava Deniz Gövde Gösterisi” başlığıyla yer verdi.