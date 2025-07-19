Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2022 yılının Nisan ayında kaybolan Aysun Derse ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran'da Fethiye ilçesinde ormanda çalışma yaptı.

KEMİK PARÇALARI VE KIYAFETLERİ BULUNDU

Yapılan çalışmada Derse'ye ait kemik parçaları ve kıyafetler bulundu.Ele geçirilen deliller ve bulgulardan yola çıkan polis, Aysun Derse'yi, eşi Metin Derse, iki kayınbiraderi ve eşinin amcasının oğlunun öldürdüğünü tespit etti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine, savcılık talimatı ile olaya ilişkin 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, iki belgesiz av tüfeği, iki belgeli av tüfeği ve 47 tabanca mermisi ele geçirildi.

EŞİ VE KAYINBİRADERLERİ İLE AMCASININ OĞLU TUTUKLANID

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden Metin Derse ile iki kardeşi ve amcasının oğlu tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.