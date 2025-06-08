Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi, Zeyrek'in kanındaki oksijen seviyesinin düzeldiğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de umutla beklediklerini söylemişti.

Peki Zeyrek'in son durumu nasıl, olaya ilişkin ilk incelemede hangi bulgulara ulaşıldı?

FERDİ ZEYREK'İN SON DURUMU

Zeyrek'in tedavisi 36 saati aşkın bir süredir yoğun bakımda sürüyor.

Hastaneden son açıklama dün 17.00'de yapılmıştı. Bugün yeni bir açıklama daha yapıldı.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Tedavi desteği devam ediyor. Bu süreç dinamik bir süreç, her an değişebilir." dedi.

Ferdi Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu kaydeden Topçu, "Süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Ciddi bir organ hasarı karşımızda." şeklinde konuştu.

Tüm hekimlerin ellerinden gelen gayreti gösterdiğini anlatan Topçu, "Bakanlığın da destekleriyle bu konularda çok değerli olan bilim insanlarıyla da bir grup kurarak, tedavinin yönlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu." dedi.

İKİ KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."