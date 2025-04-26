Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Halil Canaloğlu, Halil Atlar
DTB: Dursun Cem, Ali Savaşan, Niba, Tunahan, Doğukan Demirman, Arda Eren, Mustafa Salk, Toure, Billy, Emre Soytürk, Serhat
Yenicami: Süleyman, Hascan, İrfan, Barış, Bah, Mpanzu, Mehmet Çavuş, Tahsin, Ali Üçtaş, Görkem, Turgut
Goller: 46.Dk (P) Toure, 73.Dk Mustafa Salk (DTB)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 29. Hafta maçında Doğan Türk Birliği, Yenicami’yi konuk etti.
Mete Adanır Stadında oynanan Doğan Türk Birliği – Yenicami maçını Turgay Misk yönetti. İlk devre oyun düşük tempoda geçerken, Yenicami oyuncularının sakatlıkları nedeniyle çok duran devre 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devreye hızlı giren Doğan Türk Birliği, Gime Youre’nin penaltı golüyle 1 – 0 öne geçerken, 73’te Billy’nin asistinde Mustafa Salk skoru belirledi. 2 – 0
Foto: Özgür GÖKSEL