Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından “Fare Mücadele Kampanyası” başlatılıyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, tarım ürünlerinde zarara neden olan, aynı zamanda insanlara ve çiftlik hayvanlarına çeşitli tehlikeli hastalık etmenlerini bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı yapılacak kampanya 27 Şubat’ta başlayacak.

Her yıl Tarım Dairesi tarafından iki kez düzenlenen Fare Mücadele Kampanyası kapsamında, KKTC genelindeki tüm köylere fare zehirleri ücretsiz dağıtılacak.

Bu çerçevede her köy için ayrılan fare zehirlerinin, ücretsiz teslim alınabileceği Kaza ve Bölge Tarım Daireleri şöyle:

“Akdoğan Bölge Tarım Dairesi, Gazimağusa Kaza Tarım Dairesi, Geçitkale Bölge Tarım Dairesi, Girne Kaza Tarım Dairesi, Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi, İskele Kaza Tarım Dairesi, Lefke Kaza Tarım Dairesi, Lefkoşa Kaza Tarım Dairesi, Mehmetçik Bölge Tarım Dairesi, Yenierenköy Bölge Tarım Dairesi.”

Üreticilerin fare zehirlerini kullanırken doğaya zarar vermeden ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak amacına uygun şekilde kullanmaları, hem kendi sağlıkları hem de çevrenin korunması açısından büyük önem taşıyor. Fare zehirlerinin çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlere, ağaç kovuklarına veya korunaklı alanlara bırakılması istendi.

Öte yandan, fare ve sıçanların doğal düşmanlarının korunmasının da mücadeleye katkı sağladığına işaret edilen açıklamada, doğal düşmanlar arasında kara yılan başta olmak üzere yılan türleri, baykuş türleri ve tilkilerin yer aldığı kaydedildi.