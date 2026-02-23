Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yarın bir araya gelecek.

Lefkoşa ara bölgede Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin resmi konutunda yer alacak görüşme saat 11.00’de başlayacak.

Barış Gücü’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Diagne ev sahipliği yapacak.

- Basına not

Enformasyon Dairesi, basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada, Metehan'da bulunan askeri birlik girişinin ara bölgeye geçişin sağlanması için 9.30-9.45 arasında açık olacağını duyurdu.