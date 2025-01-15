Kıbrıs’ın en köklü ve sevilen markalarından biri olan Eziç, 35. yılını büyük bir heyecan ve gururla kutluyor. 1990 yılında kurulan Eziç, kaliteli yemekleri, misafirperverliği ve kendine özgü atmosferiyle Kıbrıslıların hayatında özel bir yere sahip oldu.

Bu anlamlı yıl dönümünde, Eziç'te 15 yıldır görev yapan Salih Eşref Asoğlu, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak tüm yönetimine teşekkür etti. Asoğlu, paylaşımında markanın büyümesine ve başarılarına tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yıllar içinde sürekli kendini yenileyen Eziç, yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla Kıbrıs genelindeki şubelerinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 35 yıllık başarı hikâyesiyle, Eziç ailesi hem geçmiş başarılarını kutluyor hem de geleceğe umutla bakıyor.