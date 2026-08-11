Zeytinlik’te bir şahsa ve ailesine zarar vereceği tehdidinde bulunan M.N.A. tutuklanırken, çantasında bıçak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün saat 23.50 sıralarında Zeytinlik’te, M.N.A.(E-27), henüz tespit edilemeyen sebepten Y.Y.’ye (E-35) kendisine ve ailesine zarar vereceği yönünde şiddet tehdidinde bulundu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında M.N.A. tespit edilerek tutuklandı. M.N.A.’nın sırt çantasında yapılan aramada ise bir bıçağı tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tespit edildi.