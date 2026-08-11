Lefkoşa’da araç kiralama vaadiyle toplam 312 bin 442 TL’lik dolandırıcılık yaptıkları ve hesaplarına aktarılan suç gelirlerini akladıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.A.M. (E-27) ile B.S.’nin (E-26), 5 Ağustos’ta araç kiralamak isteyen kişileri “Avsfilocar.net/aktivasyon/018” internet adresine yönlendirerek, verdikleri IBAN hesaplarına toplam 312 bin 442 TL gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

Polis, zanlıların bu yöntemle bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıklarını ve hesaplarına aktarılan suç gelirlerini akladıklarını kaydetti.

Soruşturma kapsamında M.A.M. dün tespit edilerek tutuklandı ve aynı gün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nce hakkında üç gün süreyle poliste tutuklu kalma emri verildi. B.S. ise bugün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.