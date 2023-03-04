YDÜ mobil fotoğrafçılık atölyesi düzenleniyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği Belgesel Fotoğraf Yarışması’na 30 Nisan'a kadar başvuru kabul ediliyor.
“Kültürel Miras ve Tarih”, “Çevre ve İnsan”, “Özgürlük, Demokrasi ve İnsan Hakları”, “İnsan, Hayvan ve Mekan” (Portre) temalı yarışmaya cep telefonuyla çekilen fotoğraflarla da katılım yapılabilecek.
Yarışma öncesinde, YDÜ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans Programı Koordinatörü Uzman Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel tarafından Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi düzenleniyor.
28 Mart Salı günü saat 14.00’te YDÜ İletişim Fakültesi Fotoğraf Stüdyosu’nda yapılacak atölye çalışmasına katılmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri, [email protected]du.tr adresine başvurabilecek.
Yarışmanın jürisinde, belgesel yapımcısı ve basın fotoğrafçısı Coşkun Aral, belgesel fotoğrafçısı ve savaş foto muhabiri Emin Özmen, akademisyen-fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel, Aykan Özener ve Mert Yusuf Özlük bulunuyor.
Yarışmanın finalistleri, Coşkun Aral tarafından 16 Mayıs’ta düzenlenecek fotoğraf atölyesine de katılım hakkına sahip olacak.
YARIŞMA TEMALARI
Temaları, “Kültürel Miras ve Tarih”, “Çevre ve İnsan”, “Özgürlük, Demokrasi ve İnsan Hakları” ve “İnsan, Hayvan ve Mekan” (Portre) olarak belirlenen yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan. Üniversite ve lise dallarında finale kalan fotoğraflar sergilenecek. Öte yandan, sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin web sitesinde de yayınlanacak. Yarışmanın ödül töreni ise 17 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
KATILIM KOŞULLARI
YDÜ Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen Belgesel Fotoğraf Yarışması’na katılmak isteyen adaylar başvurularını en geç 30 Nisan mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine göndermesi gerekiyor.
Yarışmaya en fazla 5 fotoğrafla başvurulabilir. Üniversite kategorisi, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olan yarışmada, üniversite öğrencilerinin başvuru sırasında öğrenci belgesini ibraz etmesi gerek. Lise kategorisi ise, 15-18 yaş aralığındaki tüm lise öğrencilerinin katılımına açık olacak.
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