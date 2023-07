Kıbrıs, Almanya ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 130 kişilik müzisyen kadrosunun sahne aldığı Winds of Rotary Konseri, Girne Amfitiyatro’da gerçekleşti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Turgay Hilmi’nin yapımcılığını üstlendiği konser, Girne ve Almanya’nın Georgensgmünd Eyaleti kültürel işbirliği kapsamında hayat buldu.Yaklaşık 2 saat süren konser aynı zamanda Turgay Hilmi’nin final konseri olan Winds of Rotary konserin sonunda, sanatçıya alkışlar ile veda edildi.Bach, Beethoven, Andrew L. Webber ve Kamran Aziz’in bestelerinin seslendirildiği Winds of Rotary ekibinde; Turgay Hilmi, Elke Völker ve Jens Lohmüller şef olarak yer aldı. Gözlem Özdeğirmenci, Eser Öktem, Zübeyde Yıldız ve Nice Kabeya’nın solistliği üstlendiği konserde; Kıbrıs Sanat’ın müzisyenleri, LGV Nürnberg Konser Korosu ve Vox Africa Korosu da yer aldı.-Hilmi’ye şeref nişanı takdim edildiGirne Belediye Başkanı Murat Şenkul, konser sonunda sahneye çıkarak sanatçılara tek tek teşekkür ederek, plaket ve çiçek takdiminde bulundu.Almanya Roth Bölgesi Kaymakamı Ben Schwarz, organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek Sanatçı Turgay Hilmi’ye, Alman Devleti’nin bir sanatçısı olarak yaptığı çalışmalar ve KKTC ile Almanya arasında kurduğu kültürel bağlar nedeniyle teşekkürlerini sundu.Schwarz, konuşmasının sonunda Sanatçı Turgay Hilmi’ye şeref nişanı takdim etti.-Tüm gelir bağışlanacakSOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği yararına gerçekleştirilen Winds of Rotary Konseri; Girne Belediyesi, Rotary Club of Girne Cosmopolitan, Roth Kaymakamlığı destekleri, BRT ve Genç TV medya sponsorluğu ve Uptown Büyük Anadolu Girne, Nature Park Resort, Letoco Investment ltd. sponsorluğunda hayat buldu. Açıklamada, elde edilen gelirin bağışlanacağı belirtildi.