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"Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005" kitap tanıtım etkinliği yarın

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Etkinlik, saat 18.00’de, Özker Özgür’ün siyasete başladığı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Konferans Salonu’nda yer alacak

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"Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005" kitap tanıtım etkinliği yarın
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Abdullah Korkmazhan’ın yeni kitabı “Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitap tanıtım etkinliği yarın yapılacak.

Etkinlik, saat 18.00’de, Özker Özgür’ün siyasete başladığı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Konferans Salonu’nda yer alacak.

Tüm halkın davet edildiği etkinlik KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem’in açılış konuşması ile başlayacak. 

Özker Özgür’ün yakınları ve mücadele arkadaşları, Mustafa Denizer, Münevver Özgür Özersay, Zihni Uysal, Ergin Abdullah İlktaç, Ali Fegan, Vera Polycarpou, Ahmet Ertaç, Barış Burcu ve Elsi Hristofyas anıları ve tanıklıkları ile Özker Özgür’ü anlatacak.

Kitap, "yaşamı boyunca zorlu adalet yolculuğunu kararlı adımlar ile kat eden Vretçalı Özker Özgür’ü, yaşamı anlamlı ve yaşanabilir kılma arayışını, Kıbrıs siyasi yaşamındaki radikal, dönüştürücü etkisini, yaşadığı adaletsizlikleri ve ardında bıraktığı mücadele mirasını okur ve özellikle genç kuşaklar ile buluşturmayı" amaçlıyor.

Belgeler, günlükler ve tanıklıklar ile kapsamlı bir Özker Özgür portresi sunan kitap, toplumda üçüncü kuşak sol mücadelenin oluşum sürecini ve kısa tarihini de içeriyor.

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