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“Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitap tanıtım etkinliği yapıldı

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“Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitap tanıtım etkinliği yapıldı
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Dr. Abdullah Korkmazhan’ın yeni kitabı “Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitap tanıtım etkinliği dün akşam Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Konferans Salonu’nda yapıldı.
Baranga Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, Özker Özgür’ün yakınları ve mücadele arkadaşları, Münevver Özgür Özersay, Ali Fegan, Vera Polycarpou, Ahmet Ertaç, Barış Burcu ve Elsi Hristofyas anıları ve tanıklıkları ile Özker Özgür’ü anlattı.
Katılımcıların yorum ve eleştiri ile katkı yaptıkları etkinliğe, ilgi ve katılım yoğun oldu.
Etkinlik, Dr. Abdullah Korkmazhan’ın yaptığı konuşma, kitapları imzalaması ve resepsiyonun ardından sona erdi.
 
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