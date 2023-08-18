Üst düzey güvenlik önlemleriyle Kapalı Maraş’ta çekilen ilk klip

Ferhat Göçer’den yeni şarkısı için Kapalı Maraş’ta üst düzey güvenlik önlemleriyle çok özel klip çekildi

Ferhat Göçer’in bir hayali gerçek oldu ve yeni şarkısının klibi için Kıbrıs’ta kamera karşısına geçti. Kıbrıs’ı çok sevdiğini ve Kapalı Maraş’ta hep bir klip çekmeyi hayal ettiğini belirten Göçer, sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘’Kandırdın Beni Hayat’’ için çok özel bir klip çekti.Türkiye’den ilk kez bir şarkıcının özel izinler ve güvenlik önlemleri gözetiminde klip çektiği Kapalı Maraş’taki çekimler için Göçer ve ekibi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma ve KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izinler aldı. Birleşmiş Milletler’in güvenlik ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin gözetiminde, mesai saatleri dışında çekilen ‘’Kandırdın Beni Hayat’’ın klibi, 18 Ağustos Cuma günü, tüm platformlarda aynı anda yayınlanacak.Ercan Şencan yönetmenliğinde, Kapalı Maraş’ta yapılan klibin çekimleri, çok özel bir atmosferde gerçekleştirildi. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 46 yıl kapalı kalan ve geçtiğimiz yıl ziyarete açılan, 1974 öncesinde dünya jet sosyetesinin tatillerini yaptığı turistik bir kent olan Kapalı Maraş, binlerce kişi için merak konusu olmaya devam ediyor.Ferhat Göçer de bu merakı taşıyan kişilerden biri olduğunu söyleyerek ‘’O kadar özel bir mekan ki. Etkilenmemek, o günlere geri dönmemek, bu barış günlerini yaşadığımız için mutlu olmamak mümkün değil. Çok özel koşullarda çekildi bu klip. Sabah 03.30 gibi çekimlere başladık. Kimse yoktu ve özel ekipler gözetiminde çalıştık. Tüm bu emeklere değen bir klip olduğuna inanıyorum. ’’ dedi.Sadettin DayıoğluFerhat GöçerEmirhan CengizCenk ErdoğanElcil Gürel GöçtüEmir KemancıKerem ÖzkanEmirhan Cengiz: E.C. Music Productionhttps://goo.gl/IItYBThttps://goo.gl/x1Exl8https://goo.gl/qUKrdqYere düşen bir yaprak yara gibiyimİçinden çıkılmayan kara deliğimBugün ayın kaçı saat durmuş sankiYalanı dolan geçeŞehirde hoca yok ders boşmuş gibiKendine bulaşan bir suçmuş gibiGezdim sokak sokak elde kırık bir kalpAğladım hiçliğimeBulur mu izini çalsa kapımıİkametim hüzün, sokağım acıGözüme baka baka kandırdın beni hayatDüşürdün saçıma erkenden beyazıYerine koyamadım sevemedim kimseyiİçimden sökemedim onun yasınıBaşımı bile bile ateşe attın amaBilesin bir ömür yakanı bırakmamBir daha buralara sakın ola uğramaAşk seni tanımamBir daha buralara sakın ola uğramaAşk seni tanımam