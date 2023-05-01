"USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları" tamamlandı

"USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları" ödül ve kapanış töreniyle tamamlandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde, Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi'ne (IUSARC) üye üniversitelerin katılımıyla, bu yıl beşincisi yapılan “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları", dün akşam, ödül ve kapanış töreniyle tamamlandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, bazı yetkililer, üniversite rektör ve temsilcileri katıldı.

Tören, USARGames 2023’e katılan ekiplerin tören alanına kortej yürüyüşü ve doğal afetlerde hayatını kaybeden insanlar ile şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

13 üniversitenin Akut ekiplerinin yarıştığı “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları”nda ilk üçe giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Oyunların birincisi gelen Akdeniz Karpaz Üniversitesi takımına kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikinci olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ne Meclis Başkanı Zorlu Töre ve üçüncü gelen Lefke Avrupa Üniversitesi'ne ise IUSARC 3. Dönem Başkanı Ahmet Adalıer tarafından takdim edildi.

Törende ayrıca, USARGames2023’da eğitmen olarak görev yapan Sivil Savunma Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü personeli ile hakemlere teşekkür belgeleri verilirken, yarışma parkurlarını en iyi derece ile tamamlayan ekip liderlerine de başarı belgeleri verildi. USARGames2023 esnasında çekilen görüntülerden oluşan kısa bir filim gösterimi ve Lefkoşa Folklor Derneği ekibinin gösterisinin de yer aldığı tören, kokteylle sona erdi.

- Cumhurbaşkanı Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları"na katılan öğrencileri tebrik ederek, "Böyle güzel bir organizasyonda, böyle bir başarıyı gösteren öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına kutluyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde üç gün süren USARGames 2023'de "olağanüstü bir gayret, olağanüstü bir çalışma" ortaya konduğunu ifade etti.

Adıyaman'da deprem bölgesinde görev alan Sivil Savunma Teşkilatı ekibinin çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin, Adıyaman'da yavrularımızı o enkaz altından kurtarma çabalarını ve gösterdikleri fedakarlığı tüm milletimiz görmüştür. Çok acılar yaşadık. Çok üzüntülüyüz, kalbimiz yüreğimiz parçalanmıştır, ama hayat da devam ediyor. Gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Depremde kaybettiğimiz yavrularımızı, Şampiyon Meleklerimizi ve Anavatan Türkiye'de hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

"Bu olayı bizim unutmamız mümkün değildir. 6 Şubat, artık milletimizin tarihinde yerini almıştır" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bunlardan ders alarak, her türlü doğal afete karşı hazırlık yapılmasının önemine işaret etti. Tatar, bu gibi doğal afetlerde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, polis, itfaiye ile gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılanların her zaman halkın yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerdeki gençlerin, "USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları"ndaki çalışmaların önemine işaret ederek, "Oyunlarda gösterilen bu kapasite gençlerin nelere muktedir olduğunu göstermektedir. Gençler geleceğimizdir" dedi. Tatar, uluslararası etkinliklerde, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen öğrencilerin birlikte arama-kurtarma çalışmaları yapmalarının önemli bir tecrübe olduğunu, öğrencilerin gerekli durumlarda kendi ülkelerinde arama-kurtarma çalışmalarında hazır bulunabileceklerini belirtti. Tatar, USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları"nı "çok başarılı" olarak değerlendirerek, bu oyunları düzenleyenlere ve katkı koyanlara teşekkür etti.

- IUSARC Başkanı Gezgin

Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Başkanı Metin Gezgin ise yaptığı konuşmada, Konseyin 2012 yılında kurulduğunu, o zamandan beridir de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bu kuruluş içerisinde görevler yaptığını ve şu anda da dördüncü dönem başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

Konseyin pandemi nedeniyle çalışmalarına ara verdiğini, ardından çalışmalarına yeniden başladığını belirten Gezgin, bir sivil toplum kuruluşu olarak doğal afetlerle mücadele için kişileri ve kitleleri eğitime konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Gezgin, geçen 11 yıl içerisinde, paneller, çalıştaylar, sertifika programları yaptıklarını, 2016 yılından itibaren de ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlediklerini, dış ülkelerden gelen üniversite öğrencileri ile bilgi alışverişinde bulunduklarını, onlara eğitimler verdiklerini söyledi. Gezgin, "Bu öğrenciler bizden aldıkları eğitimleri kendi ülkelerinde de kullandılar. Bu da bize bir gurur verdi" dedi.

Gezgin, 19 üniversite ile kurulan Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyinin, şu an, dört kıtadan, 54 üniversite ile irtibat halinde olduğunu ve ortak çalışmalar yürüttüğünü de belirtti.

Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi'nin teknik eğitimlerini, diğer eğitimlerle de birleştirerek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile beraber yaptıklarını belirten Gezgin, üç gün boyunca süren USARGames 2023'e verdikleri büyük destekten ötürü Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına teşekkür etti.

Dün sona eren beş etaplı USARGames 2023'de öğrencilerin aldıkları eğitimleri sergilediklerini belirterek, öğrencilere "üstün çalışmalarından" dolayı teşekkür eden Gezgin, "Bir sloganımız var; 'Önce öğren, sonra kurtar'. Öğrenmeden olmuyor" dedi. Gezgin, oyunlara katılan üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra ülkelerine gidip, bu tür faaliyetlerde başarılı liderler olacaklarına olan inancını da dile getirdi.

- SSTB Başkanı Karaca

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise konuşmasında, oyunlara katılan ve dereceye giren öğrencilere teşekkür etti.

Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi'nin iş birliği içerisinde, tamamen insani maksatlarla oluşturulan "Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları'nın gençler tarafından en çok ilgi gören faaliyet olduğunu söyledi. Karaca, gençlerin afet yönetiminin müdahale safhasında gerçekleştirilen uygulamaları, yapılan oyunlarla tecrübe etme şansı bulduklarını ifade etti.

İlk kez 2016 yılında yapılan oyunların tanınırlığının gün geçtikte arttığını ve bugüne kadar yüzlerce öğrencinin katılımıyla, ses getiren bir etkinlik haline geldiğini belirten Karaca, Kovid-19 pandemisi nedeniyle oyunlara üç yıllık zorunlu ara verildiğini, 2023 yılı ile birlikte oyunların yeniden yapıldığını söyledi.

Karaca, "Gençlerin arama-kurtarama alanında kendilerini geliştirmelerinin ve profesyonel ekipler için birer destek unsuru olarak yetişmelerinin ne kadar önemli olduğu, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde bir kez daha anlaşılmıştır" dedi. Karaca ayrıca, Adıyaman'da yürütülen görev esnasında önemli katkılarda bulunan gençlere teşekkür ederken, afette hayatını kaybedenlere rahmet diledi.