Ünlü Alman rock grubu Mad Max, KKTC'ye geliyor

Almanya’nın en köklü rock gruplarından Mad Max, Türkiye’de yaşanan ve adamızı da derinden etkileyen deprem felaketinin ardından büyük bir yardım konseri için 14 Ekim akşamı 19:00'da Girne amfitiyatrosunda sahne alacak.

Mad Max KKTC'de sahneye çıkan ilk Alman rock grubu olacak.

Geçtiğimiz yıllarda müzik ve dostluk adına gerçekleştirdiği iki toplumlu konserlerle adını duyuran “The Soulist’s Friends Across Borders Project” ile Girne Belediyesi‘nin ortaklaşa düzenlediği yardım konserinde ünlü grup Mad Max son albümleri “Wings of Time” da yer alan parçaları seslendirecek.

Tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne aktarılacak yardım konseri için Güney Amerika turnesini yeni tamamlayan Mad Max Avrupa turnesi kapsamında Kıbrıs'a gelecek.

Yardım konserinde Mad Max grubunun yanı sıra Kıbrıs'ın iki toplumlu rock grubu olan Blind Man’s Tale ve yine adadan son çıkardıkları albümleri “Journey Trough to Abyss“ ile yurtdışına da açılan psychedelic rock grubu Mental Soup da ön grup olarak sahne alacak.

14 Ekim Cumartesi akşamı Girne amfitiyatrosunda gerçekleşecek konserin tüm geliri depremden etkilenen ve KKTC'ye gelen ailelere ve çocuklarına yardım için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Girne Belediyesi'nin himayelerinde gerçekleşecek yardım konserinin biletleri internet üzerinden "kibrisbiletcim.com" sitesinden veya konser günü giriş kapılarından temin edilebilecek.