Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden son 13 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren son 13 KKTC vatandaşı bugün toprağa veriliyor.Elvin Çavdır, Evren Çavdır ve Havva Balcı Çavdır Gazimağusa’da, Osman Çetintaş ve Havin Kılıç Yeniboğaziçi’nde ve Bedriye Yeniçeri ile Ecem Yeniçeri Dörtyol’da öğle namazından sonra gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.İkindi namazından sonra ise Ali Karasel, Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz ve Mustafa Sabancı Gazimağusa’da; Perihan Çetiner ise Atlılar’da defnedildi.Elvin Çavdır, Evren Çavdır ve Havva Balcı Çavdır, öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Ali Karasel, Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz ve Mustafa Sabancı ise ikindi namazı sonrasında defnedildiler.Cenaze törenlerine, başta aileleri ve sevenleri olmak üzere Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkân ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, Çavdır ailesinin akrabası Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da yer aldı.Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden öğretmen Osman Çetintaş ile öğrenci Havin Kılıç, Yeniboğaziçi Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniboğaziçi Kabristanlığı’na defnedildi.Öğretmen Osman Çetintaş ile öğrenci Havin Kılıç da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden anne-kız Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri ise Dörtyol Köy Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dörtyol Kabristanlığı’na defnedildi.Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.Son yolculuğuna uğurlanan 13 kişi, spor müsabakaları için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinde yer alıyordu.