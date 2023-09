Töre, Kalecik Karası Üzüm Festivali açılışına katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara temaslarının sonunda Kalecik İlçesinde düzenlenen 13. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali açılışına katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, etkinlikte eski Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ile birlikte yer alan Töre, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.Töre, Türk Milletinin mensubu olma şerefini taşıdıklarını söyleyerek her zaman ecdadın ve ataların izinde olduklarını vurguladı.Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde önemli mesafeler aldığına değinen Töre, dünyada birçok etnik birlik olmasına karşın Türklerin birliğinden emperyalist kesimlerin rahatsızlık duyduğunu kaydetti.Bugün sahip olunan toprakları emperyalist ve sömürgecilerin hediye etmediğini ifade eden Töre, bu toprakların aziz şehitler ve kahraman gazilerin hediyesi olduğunu belirtti.1974’e kadar Kıbrıs adasında kahraman Türk ordusunu 96 yıl beklediklerini söyleyen Töre, Mehmetçiğin, mücahit ve mukavemetçilerle toprağa can verdiğini kaydetti.“KKTC, ‘Ne mutlu Türküm diyen herkesin vatanıdır” diyen Töre, Türkiye’nin ve Türk askerinin damarlarındaki kan, bedenlerindeki can olduğuna değindi.Türk ordusunun adadan çekilmesi, KKTC’nin sonlanması ve adada iki ayrı devlet olmaması için bazı çevrelerin yoğun çaba göstermelerine karşın onlara en büyük cevabı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözüyle verdiğini kaydeden Töre, yine Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda KKTC’ne uygulanan izolasyonun kaldırılması çağrısının kendileri için hayati önem taşıdığını söyledi.Töre, konuşmasını şöyle tamamladı “Kıbrıs Türk halkı için en büyük ne BM, ne AB’dir. Bizim için en büyük Türkiye ve Türk Milletidir” ifadeleriyle tamamladı.Özel Kalem Müdürü İrem Uygun’un eşlik ettiği Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin Ankara temaslarını tamamlayarak bu akşam KKTC’ne dönmesi bekleniyor.