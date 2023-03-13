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Tatlısu'da depremzedeler yararına festival

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Tatlısu'da depremzedeler yararına festival
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Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon işbirliği ile düzenleneceği 5 Mart'taki Ot Kültür festivali Türkiye'deki deprem nedeniyle ile iptal edilmişti.

Festival daha sonra alınan kararlar ile konsepti "Dayanışma Festivali" olarak 19 Mart Pazar günü yapılıyor. Saat 10'da başlayacak festivalde 5 Mart’ta yapılması tasarlanan tüm konserler iptal edilirken, konserlere ayrılan bütçe de deprem amaçlı kullanılacak.

BAĞIŞ KUTULARI

Stant kira gelirlerinin tümü, Stant sahiplerinin gelirlerinden uygun gördükleri miktarların yanı sıra belirli noktalara bağış kutuları yerleştirilecek. Dileyen vatandaşlarımız arzu ettikleri miktar ile de zorunlu olmadan bağış yapabileceklerdir. Ayrıca Minia Kıbrıs Müzesinin günlük geliri de yine bağışlanacak miktarlar arasında olacak.

Toplam gelirin yarısı Şampiyon Meleklerimiz için yapılacak projeye, diğer yarısı ise Depremzedelere bağışlanacaktır.

FESTİVALDE NELER VAR

Yaraların sarılması ve sosyal yaşamın devamına katkı amaçlı olacak festivalde, gün içinde ziyaret edilebilecek güzel ve anlamlı yerlerin yanı sıra, Canlı Heykeller, Leylek Ayaklı Uzun Adamlar, Ücretsiz Makyaj, Karikatür ve Portre çizimi, Çocukların hatta büyüklerin dahi izleyebileceği profesyonel gösteriler, Jonglör, İllüzyon ve Keman Dinletisi gün içinde festivalde yer alacaklar arasında olacak.

Gündüz gün boyunca sürecek Festivalin basın toplantısı ise 16 Mart Perşembe günü saat 11'de Zambak Tatil köyünde yapılacaktır.

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