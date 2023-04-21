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Tatar, Lefkoşa’nın Arasta ve Taşkınköy çarşısında halkla bayramlaştı

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Tatar, Lefkoşa’nın Arasta ve Taşkınköy çarşısında halkla bayramlaştı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’nın Arasta çarşısını ve Metropol bölgesindeki esnafı ziyaret ederek, halkla bayramlaştı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, esnaf ve halkla sohbet edip vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Halkla birlikte olmayı görev gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bugün de bayram vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.
Vatandaşlara iyi dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar; Yüce Allah’tan sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini niyaz ederim” dedi.
 
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