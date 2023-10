Depremde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için düzenlenen Lefkoşa Maratonu binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Maraton için ülke adeta tek yürek oldu, 24.156 kayıt ile rekor kırıldı

Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için düzenlenen Lefkoşa Maratonu dün yapıldı.Ülkenin dört bir yanından katılım gösterilen halk koşusunda, 24.156 kayıt ile rekor kırıldı.4 km halk koşusu startı LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya tarafından birlikte verildi.Yurttaşların ülkenin dört bir yanından katılım gösterdiği halk koşusunda, binlerce kişi Lefkoşa sokaklarında şampiyonlar için yürüdü.LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yaptığı konuşmada, Ülker Lefkoşa Maratonu’na katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Burada makam yok, mevki yok, bütün bir memleket, çocuklarımız için, şampiyonlarımız için, onların adını yaşatmak sorumluluğu ile toplandık” dedi.Maratonun kendi kayıt rekorunu ikiye katladığına dikkat çeken Harmancı, “Binlerce kişi tek yürek olduk. Şampiyonlarımız için hep beraber sözümüzü tuttuk” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:“Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu yeniden hatırladık. Aileler birbirine söz verir, aileler birbiri ile dayanışır, aileler her zaman tek yürek olmayı başarır. Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsünü ülkemize kazandırmak için ilk adımları hep beraber attık. Bu sürece sahip çıkacağız, bu süreç hepimizin. Bu eğitim kampüsünü ülkemize kazandırana kadar sözümüzü her gün hatırlayacağız.”Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, verilen sözün tutulduğunu, sözlerini tutmaya devam edeceklerini belirterek, “Şampiyonlar ölmez, onlar her zaman kalbimizde olacak” dedi ve maratonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.