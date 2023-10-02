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Sirinevler şenlendi

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Sirinevler’de Gonnara Festivali düzenlendi

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Sirinevler şenlendi
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Sirinevler’de dün 2. Gonnara Festivali yapıldı.
Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı iş birliğinde köy meydanında düzenlenen festivalde, etkinlikler 23.00’a kadar devam etti,
Festival programında ses sanatçıları Örge Volkan, Digem Müzik Grubu, Cemal Aslangazi  konser verirken, tavla turnuvası da düzenlendi.
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