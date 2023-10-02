Sirinevler şenlendi

Sirinevler’de dün 2. Gonnara Festivali yapıldı.
Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı iş birliğinde köy meydanında düzenlenen festivalde, etkinlikler 23.00’a kadar devam etti,
Festival programında ses sanatçıları Örge Volkan, Digem Müzik Grubu, Cemal Aslangazi konser verirken, tavla turnuvası da düzenlendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.