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Şirinevler Gonnara Festivali yarın akşam defile ve konserle tamamlanacak

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Şirinevler Gonnara Festivali yarın akşam defile ve konserle tamamlanacak
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2. Şirinevler Gonnara Festivali, yarın akşam nostaljik defile ve Örge Volkan konseriyle tamamlanacak.
Pazar günü yapılan festivalin bazı programları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Festival programında yer alan “sandıktan çıkanlar” konulu nostaljik defile yarın saat 18.00’de ve Kıbrıslı sanatçı Örge Volkan’ın konseri ise 20.30’da, festivalin düzenlendiği köy meydanına yapılacak.
 
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