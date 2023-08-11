Serdarlı'da festival zamanı

6. Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali bugün başlıyor. Çeşitli etkinlikler, gösteriler ve konserlerin yer alacağı festivalin finalini ünlü sanatçı Haluk Levent yapacak

Geçitkale Serdarlı Belediyesi tarafından düzenlenen “6. Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali” bugün başlıyor.

Kortej yürüyüşüyle saat 19.30'da başlayacak festival 14 Ağustos Stadyumu’nda 3 gün sürecek ve 13 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Çeşitli etkinlikler, gösteriler ve konserlerin yer alacağı festivalin finalini sanatçı Haluk Levent yapacak.

Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, “6. Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali” hakkında dün Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve yarın açılışı yapılacak “Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali”ne tüm halkı davet eden Kasım, kültürel mirasa sahip çıkmak ve nesilden nesile yayılmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenledikleri festivalin bu yıl da sponsorların ve halkın desteğiyle organize edildiğini kaydetti.

Halkın eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla düzenledikleri festivalde çeşitli etkinlikler, gösteriler ve konserlerin yer alacağını dile getiren Kasım, üç gün boyunca sürecek festivalde, kültürü tanıtma amacıyla kurulacak stantlarda küçük esnafın yöresel ürünlerini satışa sunacağı, yiyecek içecek satışlarının yanı sıra festival alanında bir birinden özel sanatçıların halka güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla sahne alacağını belirtti.

FESTİVAL PROGRAMI.…

Festivalde, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Geçitkale Serdarlı Belediyesi Minik ve Yıldızlar Halk Dansları, Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Master Halk Dansları ve Akandere Dans ve Ateş Grubu gösterilerini sunacak.

Festivalde ayrıca, Grup Feslikan, Grup Frekans, Murat Mermer&Grup SOS, “Şirin” ve Grup SOS ve Haluk Levent sahne alacak.

