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Serap Derim belgeseli 2 Ağustos Çarşamba akşamı gösterilecek

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Girişimci iş insanı Serap Derim belgeseli 2 Ağustos Çarşamba akşamı Değirmenlik’te gösterilecek

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Serap Derim belgeseli 2 Ağustos Çarşamba akşamı gösterilecek
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), girişimci iş insanı Serap Derim belgeselinin 2 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.30’da Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gösterileceğini duyurdu.
KÖDER’den yapılan açıklamada, hayata değer katan kadınlarla ilgili belgesel yapım serisinin, “Serap Derim” belgesel gösterimi ile devam edeceği belirtildi.
Kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması amacıyla çekilen belgesel serisinin son isminin girişimci iş insanı Serap Derim olduğu ifade edilen açıklamada, Derim’in hayatını anlatan belgeselin 2 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.30’da Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gösterileceği kaydedildi.
Dernek açıklamasında, belgesel ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Bir küçük dikiş makinesi ve sonrasında dikiş atölyesi ile başladığı hayat mücadelesinde iki özel gereksinimli çocuğunu eşinin zamansız vefatından dolayı tek başına büyüten, açtığı Ela Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile başta Değirmenlik bölgesi olmak üzere tüm ülkedeki özel gereksinimli bireylere hizmet veren ve gerek atölyesi gerekse merkezde birçok kişiye ekmek kapısı yaratan Serap Derim’in evlat sevgisi, özveri, disiplinli çalışma ve zanaatkarlıkla dolu yaşamı bu belgesel ile toplumla buluşuyor.”
Açıklamada, “zorluklara rağmen yılmayan ve yaptıkları ile bir başarı öyküsüne imza atan Cihangir’in sevilen isimlerinden Serap Derim’in, 2017’de İş Kadınları Derneği tarafından Onur Ödülü’ne layık görülmesi ile taçlanan yaşam öyküsünün, KÖDER yapımı belgesel ile  ilk kez toplumla buluşacağı” belirtildi.
 
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