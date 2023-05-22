“Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın” seminerlerinin ikincisi yarın yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve belediyeler iş birliği ile düzenlenen “Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın” seminerlerinin ikincisi, yarın akşam saat 18.00'de Girne Belediyesi Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu'nda verilecek.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Prof. Dr. Füsun Yıldız'ın sunacağı seminerde, tütün ürünleri ve elektronik sigaranın zararlarının yanında sağlıklı beslenme ve sporla sağlıklı yaşam konuları işlenecek.
Etkinliğin, çeşitli tarihlerde bütün belediyelerde gerçekleştirileceği ve bütün halkımız davetli olduğu belirtildi.
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