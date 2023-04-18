Rengarenk bir gündü

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları başladı. Öğrenciler, Lefkoşa’da kortej yürüyüşü yaptı, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplandı, ardından Meclis önünde gösteriler sundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün Lefkoşa bölgesi ilkokulları öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.Ardından Bakan Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle kortej halinde Cumhurbaşkanlığı’na ve Meclis’e yürüdü. Korteje, Lefkoşa Türk Belediyesi Gezi Treni de eşlik etti.Yürüyüşte 6 Şubat’ta Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerin anısına “Şampiyon Melekler kalbimizdesiniz” yazılı pankart açıldı.Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan çocuklarla sohbet ederek anı fotoğrafları çektiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada bir de konuşma yaptı.Çocuklara hitabında, geçmişte atalarının verdiği mücadeleler sayesinde geleceğe umutla bakabildiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeyi gelecekte bugünün çocuklarının yöneteceğini belirtti ve “Biz sizlere değer veriyoruz, sizleri seviyoruz. Gelecek sizindir, Cumhuriyetimiz sizindir” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından çocuklara bazı ikramlarda bulunuldu. Ardından kortej, Meclis’e yürüdü.Cumhuriyet Meclisi ön bahçesinde tören düzenlendi.Bayraklar ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen Cumhuriyet Meclisi avlusunda düzenlenen törende Arabahmet İlkokulu öğrencisi Muhammed Kılıç Türk Çocuğunun Andı’nı okudu; Şehit Ertuğrul İlkokul öğrencisi Celal Çoşansu ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşmalarının ardından ise, Levent İlkokulu tarafından dans gösterisi, Dikmen İlkokulu tarafından folklor gösterisi, Cimnastik Federasyonu tarafından ise bir jimnastik gösterisi yapıldı. Törende, Necati Taşkın İlkokulu öğrencileri Mert Ateş ve Melisa Nur Asiltürk ile Çağlayan Cumhuriyeti İlkokulu öğrencisi Melek Cemre Sarıkaya şiir okudu.