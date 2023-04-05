banner913
banner932
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
1 0
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
15 0
 
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
41 0
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
19 0
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
31 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
54 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
25 0
banner915

Polis Okulu'ndan kan bağışı

banner476

banner825
Polis Okulu'ndan kan bağışı
banner931
Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli personelle okulda temel eğitimlerini görmekte olan polis ve itfaiye aday adayları, Ramazan ayı dolayısıyla Thalassaemia hastalarının artan kan ihtiyacına katkı yapmak amacıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, etkinlik öncesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın kan bağışçısı kazanım uzmanı Şerife Tutku tarafından öğrencilere, bilinçli ve karşılık beklemeden düzenli kan bağışçısı olabilmeleri için kan verme konusunda bilgilendirme sunumu düzenlendi.
Sunumun ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı personeli tarafından kan alma işlemine geçildi. 
“Kan ver, hayat ver” sloganıyla Thalassaemia hastalarının artan kan ihtiyacına yönelik yapılan duyarlılık ve sosyal sorumluluk etkinliğinden dolayı Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa’ya teşekkür ederek etkinlik anısına belge takdim etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.