Polis Okulu'ndan kan bağışı

Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli personelle okulda temel eğitimlerini görmekte olan polis ve itfaiye aday adayları, Ramazan ayı dolayısıyla Thalassaemia hastalarının artan kan ihtiyacına katkı yapmak amacıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, etkinlik öncesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın kan bağışçısı kazanım uzmanı Şerife Tutku tarafından öğrencilere, bilinçli ve karşılık beklemeden düzenli kan bağışçısı olabilmeleri için kan verme konusunda bilgilendirme sunumu düzenlendi.Sunumun ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı personeli tarafından kan alma işlemine geçildi.“Kan ver, hayat ver” sloganıyla Thalassaemia hastalarının artan kan ihtiyacına yönelik yapılan duyarlılık ve sosyal sorumluluk etkinliğinden dolayı Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa’ya teşekkür ederek etkinlik anısına belge takdim etti.