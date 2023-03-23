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Osman Örek yarın anılıyor

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Osman Örek yarın anılıyor
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Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin merhum Başbakanı Osman Örek, 24. ölüm yıl dönümünde düzenlenecek törenle anılacak.

Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda yarın saat 10.00’da düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Örek’in ailesi tarafından kabre çelenkler sunulacak.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği de bugün yayımladığı mesajda Örek’i andı. Dernek genel başkan yardımcısı Celal Bayar mesajında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk’ünün İngiliz Sömürge idaresine karşı giriştiği özgürlük ve varoluş  mücadelemizin ön saflarında yer alan Osman Örek: 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1952 yılında Londra’daki Hukuk eğitimini tamamlayıp “Barister at law” ünvanını alarak adaya döndü avukatlık mesleği yanında bütün hayatını halkına ve Kıbrıs davasına adamış ve yakın tarihimizin pek çok olayına tanıklık etmiş ve imza atmıştır.
Değerli bir Hukukçu ve siyaset adamı, seçkin bir şahsiyettir. Kıbrıs davasının her safasın da Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın yanında unutulmaz bir yeri ve hizmetleri vardır. Kıbrıs Konferanslarında halkımızı temsil etmiştir. O vatanını ve halkını seven Atatürk’çü ve mücadeleci kişiliği ile her zaman Kıbrıs Türk Halkının yüreğinde yaşayacak ve unutulmayacaktır. O’nu her zaman derin bir sevgi, saygı ve minnetle anacağız.
24. ölüm yıl dönümünde O’na bir kez daha Allah’tan rahmet dileriz, ruhu şad olsun.”
 
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