Öğrenciler, Yakın Doğu’da sanatla buluşuyor

Nisan ayının ilk haftasında, KKTC’de eğitim veren 5 okuldan 362 öğrenci, Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret etti

Gelibolu İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Haspolat İlkokulu ve Şehit Hasan Cafer İlkokulu ile Bekirpaşa Lisesi öğrencileri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi ve Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek bilim, sanat ve teknoloji deneyimledikleri sanatla iç içe bir hafta geçirdi.KKTC’de eğitim veren okulların öğrencileri Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek sanatla buluşmaya devam ediyor. Nisan ayının ilk haftasında pek çoğu ilkokul öğrencilerinden oluşan 362 öğrenci, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi ve Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.Gelibolu İlkokulu’ndan 105, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndan 70, Haspolat İlkokulu’ndan 52, Şehit Hasan Cafer İlkokulu’ndan 105 ve Bekirpaşa Lisesi’nden 30 öğrencinin katıldığı kültür turlarına, Mart ve Şubat aylarında ise 10 okuldan 500 öğrenci katılmıştı. Böylece, son iki ayda Yakın Doğu Oluşumu müzelerini ziyaret eden öğrenci sayısı 850’ye ulaşmış oldu. KKTC’deki okullarda eğitim gören öğrenciler ilerleyen günlerde de sanatın ilham veren gücüyle daha yakından tanışmaya devam edecek.Öğrenciler, sanat, kültür ve bilim dolu saatler geçirdi!50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon da büyük bir kısmı ilkokul öğrencisi olan ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri ve daha pek çok eseriyle çocukların en fazla zaman geçirdiği müzelerden oldu.Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise öğrenciler, 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs’ın dağa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı.Surlariçi Şehir Müzesi’ni de ziyaret eden çocuklar, Kıbrıs’ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan pek çok koleksiyonun yanı sıra müze tavanlarında resmedilen Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Larnaka’ya gelişi gibi çeşitli tarihi olayları da hayranlıkla incelediler.