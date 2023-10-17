Öğrenciler, Kıbrıs Araba Müzesi’ne hayran kaldı

YDÜ’nün dünyanın pek çok ülkesinden gelen yeni öğrencileri Kıbrıs Araba Müzesi’ni hayranlıkla gezdi

Dünyanın pek çok ülkesinden gelerek Kuzey Kıbrıs’ta yükseköğretime başlayan pek çok öğrenci kampüsü ve ülkeyi keşfetmeye devam ediyor.Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Ortak Dersler Koordinatörlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikle, üniversitenin Eczacılık ve Hemşirelik fakültesinin yeni öğrencileri, Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret ederek hayranlıkla gezi. Geziyle, 100’ü aşkın öğrenci, dünyanın da en zengin koleksiyonlarından birine sahip olan Kıbrıs Araba Müzesi’nde sergilenen klasik otomobilleri inceldi.KLASİK VE SPOR ARABALAR İLGİ ODAĞI OLDUYakın Doğu Üniversitesi’nin Eczacılık ve Hemşirelik fakültelerinin yeni öğrencileri, Kıbrıs Araba Müzesi’nin sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu ve pedallı arabaları da görme imkanı buldu. Öğrenciler, Batman ve transformers figürleri, gemi maketleri ve daha pek çok eseri gezerken eğlenceli saatler geçirdi.Müzede sergilenen 200’e yakın klasik ve spor otomobillerle bol bol fotoğraf çeken öğrenciler, Formula 1’in iki efsane pilotu Alman Michael Schumacher ve Brezilyalı Ayrton Senna’nın hiperrealist silikon heykelleriyle de yakından ilgilendi. İlgi odağında olan arabalardan biri ise 120 yaşındaki 1903 Model Crestmobil Model oldu.ÖĞRENCİLER İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI: “BU KADAR ESKİ ARAÇLARIN HALA ÇOK İYİ DURUMDA OLMASI BENİ ÇOK ETKİLEDİ.”Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler gezi sonrasında izlenimlerini de paylaştı. Nathan C. Enemiu, en çok spor arabaların ilgisini çektiğini dile getirirken, gezinin arkadaşlarıyla sosyalleşmesi açısından da faydalı bulduğunu söyledi. Enemiu, “Bu kadar eski araçların hala çok iyi durumda olması beni çok etkiledi. Öğrencilerin müzeleri ziyaret etmesi derste olmak kadar faydalı” dedi.Müze gezisini çok faydalı bulduğunu ifade eden Hannan Hussein “Çok arkadaşça bir geziydi ve çok güzeldi” derken; arkadaşı Ruth Kapend, müzeye ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini ifade etti. Müzede birçok noktadan etkilediğini anlatan Elahe Esfandiari ise fotoğraf çekerek, eğlendiği gezide en çok klasik arabalardan etkilendiğini belirtti.