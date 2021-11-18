Minikler, Kıbrıs Günü’nde doyasıya eğlendi

Altın Anahtar Okul Öncesi ve Etüd Merkezi’nde düzenlenen Kıbrıs Günü etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu

Altın Anahtar Okul Öncesi ve Etüd Merkezi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Günü etkinliği düzenledi.Kıbrıs ile ilgili kültürel değerleri içeren sergi ve gösterilerin düzenlendiği etkinlikte, kültürel yiyecekler de sunuldu.Alsancak Belediyesi Folklor Dans ekibinin sergilediği folklor gösterisi ile minik öğrenciler eğlenceli zaman geçirerek Kıbrıs müziklerini de tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte kültürümüze özgü sele, ekmek teknesi, lefkara işi gibi el örmesi objelerin dekoruyla kurulan stantta, Kuzey Kıbrıs’a özgü geleneksel lezzetler sunuldu.Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin de öğrencilere tanıtıldığı etkinlikte, çocukların eğlenceli vakit geçirmesi ve eğlenirken öğrenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Kıbrıs’a özgü oyunlar oynama fırsatı da buldular.