banner583
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
11 0
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
1.1B 0
 
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
33 0
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
99 0
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
33 0
54 0
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
89 0
banner661
banner726

Minikler, Kıbrıs Günü’nde doyasıya eğlendi

banner476

Altın Anahtar Okul Öncesi ve Etüd Merkezi’nde düzenlenen Kıbrıs Günü etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu

banner714
Minikler, Kıbrıs Günü’nde doyasıya eğlendi
banner721

 
Altın Anahtar Okul Öncesi ve Etüd Merkezi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Günü etkinliği düzenledi.
Kıbrıs ile ilgili kültürel değerleri içeren sergi ve gösterilerin düzenlendiği etkinlikte, kültürel yiyecekler de sunuldu.


Alsancak Belediyesi Folklor Dans ekibinin sergilediği folklor gösterisi ile minik öğrenciler eğlenceli zaman geçirerek Kıbrıs müziklerini de tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte kültürümüze özgü sele, ekmek teknesi, lefkara işi gibi el örmesi objelerin dekoruyla kurulan stantta, Kuzey Kıbrıs’a özgü geleneksel lezzetler sunuldu.


Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin de öğrencilere tanıtıldığı etkinlikte, çocukların eğlenceli vakit geçirmesi ve eğlenirken öğrenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Kıbrıs’a özgü oyunlar oynama fırsatı da buldular.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.