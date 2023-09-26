Mevlit Kandili Evkaf İyilik Gönüllülerinin ikramlarıyla kutlandı

Her yıl Mevlit Kandili dolayısıyla halka ikramlarda bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi bu yıl da aynı geleneği devam ettirdi.Ada genelindeki camilerde halka lokma ikramı yapılırken, iyilik gönüllüleri de sokakta olan vatandaşlarımıza cezerye ikramında bulundu.Bu vesileyle Peygamberimizin doğum günü olarak kutlanan mevlit kandilinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, iyilik dolu ve sağlıklı günler diliyoruz.