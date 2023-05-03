Ⅰ. Mesleki eğitim ve yerli ürünleri fuarı yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından ülke çapında ilk defa organize edilen I. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı yarın başlıyor.

4 - 6 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Fuar Alanı'nda yer alacak fuarda, 12 Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve 12 üniversite, okul, alanlarına yönelik eser, ürün ve şovlar sergileyerek tanıtım yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00’dan itibaren ziyaret edilebilecek fuarda, bilişim, elektrik - elektronik, makine, metal, motorlu araçlar, mobilya ve iç mekan tasarımı, inşaat, tesisat teknolojisi, büro yönetimi, seramik, güzellik hizmetleri ve saç bakım, el sanatları, harita tapu kadastro ve sondaj, moda tasarımı, gıda teknolojisi, grafik fotoğraf ve matbaa, çocuk gelişimi, muhasebe finansman ve pazarlama, yiyecek içecek, konaklama ve ön büro, tarım teknolojileri alanlarında proje sunumları, ürün tanıtımları ve şovlar sergilenecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Restorançılar Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve kooepratifler gibi ülkenin önemli kurumlarının desteği ve iş birliği ile gerçekleştirilecek olan I. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nda katılımcılar, kendi sektörlerine yönelik tanıtımlar yaparak bilgi paylaşımında bulunacak.

Fuarda ayrıca, güzellik hizmetleri ve moda tasarım alanı öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı saç, makyaj ve moda şovlarının yanı sıra, Kıbrıslı Türk ünlü moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan bir defile düzenlenecek.

Fuarda, Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Osman Örek Köy Kadın Kursu Merkezi ve Taner Akcan Çıraklık Eğitim Merkezi yer alacak.

Ayrıca, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Onbeş Kasım Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü, Rauf Denktaş Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi, fuar içerisinde kurulacak olan “Kariyer Sokağında” yer alarak üniversitelerinin tanıtımlarını yapma şansı yakalayacak.

Fuar programı ve etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan “Başarı Öyküleri” organizasyonunda ise KKTC’nin yetiştirdiği başarılı iş insanları gençlerle buluşarak deneyimlerini aktaracak.



Resmi açılış 18.30'da



4 bine yakın ortaöğretim öğrencisinin ziyaret edeceği I. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nın resmi açılışı yarın saat 18.30’da törenle yapılacak.

Ülke çapında bir ilk olacak olan fuar, 4 Mayıs Perşembe günü 09.00 - 22.00, 5 Mayıs Cuma günü 09.00 - 20.00, 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü ise 14.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

