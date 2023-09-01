Merit Lefkoşa Hotel’de anlamlı etkinlik

Merit Lefkoşa’da Lefkoşa çocuk yuvası çocukları için etkinlik düzenlendi

Girne Özgürada Lions Kulübü, Merit Lefkoşa Hotel sponsorluğunda, Dünya Çocukları Onurlandırma Haftası sebebi ile Lefkoşa Çocuk Yuvası çocukları için unutamayacakları bir etkinlik düzenledi.



Etkinliğe; aynı zamanda bir lion olan Çalışma Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Lefkoşa Çocuk Yuvası yetkilileri ve öğretmenleri, Girne Lions Kulübü üyeleri katıldı.



Merit Lefkoşa'da gerçekleşen bu özel etkinlik, çocuklara unutamayacakları güzel bir deneyim sunmayı amaçladı. Etkinlik sırasında çocuklar, Happy Party palyaçoları eşliğinde eğlenceli zaman geçirirken unutulmaz anılar biriktirdiler.



Aynı zamanda Girne Özgürada Lions Kulübü üyesi olan Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses; Merit Lefkoşa Hotel olarak bu anlamlı etkinlikte yer almanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Çocuklar, toplumumuzun en değerli varlıkları ve geleceğimizdir. Onları gülerken görmek bizim için büyük mutluluk kaynağıdır.” sözleri ile bu anlamlı etkinliğin içerisinde yer almalarını sağlayan Girne Özgürada Lions Kulübü'ne teşekkürlerini iletti.

Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Betül Peyravi, düzenledikleri etkinlik hakkında; "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır ve onların mutluluğu bizim için çok önemlidir. Dünya Çocukları Onurlandırma Haftası'nı bu özel etkinlikle kutlamak, toplumumuzun birlik ve dayanışma duygusunu vurgulamak adına büyük bir adım oldu. Bu etkinliğin gerçekleşmesine destek olan Merit Lefkoşa Hotel'e ve etkinliğimize hediyelerle katkıda bulunan diğer sponsor ve üyelerimize de teşekkür ediyoruz."dedi.