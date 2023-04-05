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Limasol Bankası'nın, Sesli Kitap Tanıtımı için adresi Lapta Anaokulu’ydu

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Limasol Bankası'nın, Sesli Kitap Tanıtımı için adresi Lapta Anaokulu’ydu
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Limasol Türk Kooperatif Bankası öncülüğünde uzmanlar ve sanatçılar tarafından hazırlanıp ücretsiz olarak çocuklara armağan edilen Sesli Kitaplar hem İlköğretim hem de Özel Eğitimde tanıtılmaya devam ediyor.
Limasol Türk Kooperatif Bankası ekibi Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile yaptığı okul ziyaretlerinde bu kez adres Lapta Anaokulu oldu. Yapılan ziyarette öğretmenler ve çocuklar ile biraraya gelinerek proje hakkında bilgi aktarıldı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap Projesi’nde Suzan Polat, Hatice Tezcan, Derya Atamer, Ayşen Dağlı, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Cem Aykut, Ersen Sururi, Çağıl İşgüzar ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu hatırlattı. Ayrıca yapılan açıklamada bu proje ile çocuklara kitap sevgisini aşılamak, dinleme alışkanlığını kazandırmak ve odaklanma becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarının altını çizdiler.
Nisan 2022’de Güzelyurt Barış ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulları ile başlayan ziyaretler, Şehit İlker Karter İlkokulu, Lucky Duck Learning Center, Gazi Mağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, EMAA Başkent Sanat Merkezi, Değirmenlik İlkokulu , Şehit  Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Alsanacak İlkokulu, Altın Elma Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Mormenekşe İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Lefkoşa KTEV Anaokulu, Pile Türk İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Demokrasi Ortaokulu ile devam etmişti.

Etiketler; #Limasol Türk Kooperatif Bankası #Sesli Kitap Projesi
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