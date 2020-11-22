Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve rekor katılımla koşulan Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu ana sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell heyeti yeni binasına taşınan “LTB Çocuk Merkezi El Ele Kreşi” ile LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezini ziyaret etti. Pandemi nedeniyle açılışı gerçekleşemeyen merkezin ziyaretine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ev sahipliği yaptı

Kuzey Kıbrıs Turkcell heyeti, geçtiğimiz yıl ihtiyaçlı çocuklara eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacı ile gerçekleşen Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu sonrasında belediyeye ait bir binanın şehre kazandırılması için tadil edilen El Ele Çocuk Kreşini ziyaret etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılarak ev sahipliği yaptığı ziyarete, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir ve bazı üst düzey yöneticiler katıldı.

LTB Başkanı Harmancı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden, yeni bina ile toplam 40 kişilik öğrenci kapasitesine ulaşan ve şu anda 3-5 yaş arası 20 çocuğun eğitim aldığı kreş ziyareti sırasında çocuklarla sohbet ederek merkez yetkililerinden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldılar.

Mehmet Harmancı: “Binlerce yüreğin adımlarıyla yeni kreşimizi yarattık”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı maratondan elde edilen 220.000 TL’lik gelirin kreşin başka bir binada daha çok çocuğa daha iyi hizmet vermesi için kullanıldığını, kreşin toplam 489.000 TL maliyetle tadil işleminin tamamlandığını söyledi. Başkan Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de ana sponsorluğu ve desteği ile kreş hakkının ilk adımlarını attıklarını, ülkenin dört bir yanından binlerce yüreğin bu adımları koşuya çevirdiğini ve sonunda LTB Çocuk Merkezi El Ele Kreşinin yeni yerinde hizmet vermeye başladığını belirtti. Başkan Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Bu kreşi binlerce yüreğin adımlarıyla yarattık. Hep beraber kenetlendik, hem spor yaptık hem eğlendik ve ne sevindiricidir ki binlerce kişi şehrin ihtiyaç sahipleri ile yine ele el verdi. Lefkoşa sokaklarında herkesin ortak hissiyatı samimiyettir. Samimiyetin her daim var olduğu bu şehirde önümüzdeki yıllarda maraton ile yine toplumsal dayanışma ve beraberliği sağlayacağımıza inancım sonsuzdur.”



Harun Maden: “Halkımızla el ele vermeye ve desteklerimize devam edeceğiz”

Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun yıllardır ana sponsorluğunu üstlenen Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de açıklamasında maratonun sosyal bir etkinlik olmakla birlikte birçok toplumsal eksikliği giderme adına önemli bir organizasyon olma misyonunu sürdürdüğü vurgusunda bulundu. Genel Müdür Maden, LTB ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 6 yıldır maratonla örnek bir iş birliği ve ortaklığa imza attıklarını kaydederek bunun geleneksel hale gelmesinin de oldukça sevindirici olduğunu vurguladı. Harun Maden sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak yıllardır çocuklarımızın eğitimlerine teknoloji desteği sağlıyor, engelli kardeşlerimiz için rehabilite alanları yaratılmasına destek oluyor, toplumsal bilinci artıracak çalışmalarda yer alıyoruz. Sağlık olsun, trafik veya çevre alanları olsun birçok odakta sosyal sorumluluk içeren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Maratonla da 6 yıldır LTB ile güzel projelere imza attık, atmaya devam edeceğiz. Bugün burada çocuklarımız için güzel bir merkez yaratılabilmişse ele ele veren halkımızın sayesindedir. Bunlar gurur verici ve sevindiricidir. Tüm bu projelerin diğer kurum ve belediyelere de örnek olması dileğimizdir. Pandemiden dolayı bu yıl maraton olamamış olabilir fakat en kısa sürede tüm dünyayı etkileyen bu süreçten kurtulup el ele vereceğimiz günlerin gelmesi, en büyük arzumuzdur.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, LTB ile bu konudaki iş birliklerinin süreceğini de sözlerine ekleyerek Başkan Harmancı ve ekibine teşekkürlerini sundu.

