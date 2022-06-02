Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nda "En İyi Orkestra" ödülünü kazanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, törenle piyano ödülü takdim edildi

Telsim Freezone 8. Liselerarasi Müzik Yarışması’nda, "en iyi orkestra" ödülünü kazanarak birinci gelen Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne, piyano ödülü takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nda "En İyi Orkestra" ödülünü kazanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, törenle piyano ödülünü teslim aldı.

Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, Törene Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, kazanan grubun sorumlu öğretmenleri Erbay Geceyatmaz ve İsmet Aşıksoy ile grup üyeleri katıldı.

Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın 8.’sinin yapıldığını ve daha ilk yılında ne kadar doğru bir proje olduğunu anladıklarını ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Okullarımızın, müzik hocalarımızın ve en önemlisi yarışmacı gençlerimizin bu yarışmaya duydukları ilgi ve heyecanını her yıl katlanarak görmek bizim de bu yarışma için isteğimizi her geçen yıl daha da artırıyor.” dedi.

Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın ortaya çıkan başarıların yanı sıra, kazanan grupların arkadan gelen gençlere rol model oluşturması açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Tanpınar, “Yarışmamız gençlerimizi cesaretlendiriyor ve müziğe olan ilgi artıyor. Bunu hissedilir oranda görüyoruz.” ifadelerini kullanarak Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yönetimine, sorumlu öğretmenlere ve yarışmaya katılan Varyant grubu üyelerine teşekkürlerini sundu.

Yarışmanın hazırlık döneminde, emeklerini esirgemeyen hocalara ve öğrencilere, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim’e de teşekkürlerini sunan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Koray Bürüncük ise “Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde düzenlenen, Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nda okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek ve birinci gelerek bizleri gururlandırmışlardır.” dedi.

Telsim’e, öğrencilerin ve sorumlu öğretmenlerin başarılarını taçlandıran piyano ödülü için teşekkür eden Bürüncük, “Bu ödül, hem şu anda öğrencimiz olan gençlere hem de ileride okulumuzda eğitim alacak gençlere motivasyon kaynağı olacak.” dedi.

Düzenlenen yarışmanın okulu için çok anlamlı olduğunu ifade eden sorumlu müzik öğretmeni Erbay Geceyatmaz da “Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olarak bize kendimizi gösterebileceğimiz, yarışabileceğimiz bir platform sağlanmış oldu. Gençlerimiz çok heyecanlı bir şekilde yarışmaya hazırlandı ve çok güzel bir sonuca ulaştık.” dedi. Okula verilen piyano ödülünün çok anlamlı olduğunu dile getiren Geceyatmaz, “Okulumuzda halen piyano eksikliği vardı ve ödülümüz bunun karşılanmasında büyük destek oldu, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Telsim’e teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Telsim’e teşekkür eden sorumlu müzik öğretmeni İsmet Aşıksoy ise “Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nı kazandığımız için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin okula kazandırdığı piyanonun gelecek nesillere de iletme imkânı doğduğu için de çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.