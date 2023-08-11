Lefke Şenlikleri 13-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek

Lefke Şenlikleri 13 Ağustos Pazar günü başlayacak 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Şenlikler kapsamında, halk dansları gösterileri, çeşitli yarışmalar, futbol turnuvaları, tombala çekilişleri düzenlenecek.

Lefke Şenlikleri çerçevesinde ilk etkinlik, saat 09.30’da Cengizköy CMC Golf Kulübü Sahası’nda yapılacak golf turnuvasıyla başlayacak.

Lefke’nin kurtuluşunun 48’inci yıl dönümü dolayısıyla 16 Ağustos Çarşamba günü saat 18.30’da Lefke Atatürk Anıtı önünde resmigeçit töreni düzenlenecek.

Ardından saat 20.30’da “Tüm Çocuklar Güzeldir Yarışması”, 21.30’da Gazi Set konseri ve tombala çekilişi yer alacak.

Şenlikler çerçevesinde 17 Ağustos Perşembe günü 21.30’da Grup Frekans konseri, 18 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası konseri ve 21.30’da Sinan Güzen konseri düzenlenecek.

