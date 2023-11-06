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Lefke şenlendi

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Lefke’de dün düzenlenen Hurma Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

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Lefke şenlendi
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Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin iş birliğinde dün organize edilen Lefke Hurma Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Halk, Festival'e büyük ilgi gösterdi.   
Ülkenin en fazla sayıda hurma ağacı barındıran cittaslow Lefke’deki festivalde hurma yetiştiricileri toplanan hurmalar, hurma macunu gibi yan ürünler ve diğer bölgeye özel ürünleri satışa sundu.  
Savaş karşıtı konserlerin gerçekleştirildiği Festival’de gün boyunca çeşitli etkinlikler hayat buldu.  
Festivalde Grup Baria, Grup Sol Anahtarı, Arda Gündüz, Pembe Coşkun, Ufuk Dora ve Yunus Erhan konser verdi.    Hurma temalı yarışma ve atölye çalışmalarının yapıldığı festivalde “Ali Polili’nin gözünden Lefkem” gözünden fotoğraf sergisi düzenlendi.   
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