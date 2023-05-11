banner913
banner932
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
4 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
3 0
 
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
9 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
28 0
Klasman tamam, gözler play-off’ta
Klasman tamam, gözler play-off’ta
11 0
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
19 0
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
20 0
banner915

LBO Halk Müziği Korosu “Türkülerle Yolculuk” konseriyle tamamlıyor

banner476

banner825
LBO Halk Müziği Korosu “Türkülerle Yolculuk” konseriyle tamamlıyor
banner931
Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesinde çalışmalarını sürdüren Halk Müziği Korosu, 2022-2023 sezonunu Hasibe Aksaç şefliğinde “Türkülerle Yolculuk” konseriyle tamamlıyor. 
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Mayıs Pazartesi gecesi saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak konserde, Anadolu, Azerbaycan ve Kıbrıs’a ait anonim eserlerin yanında beste formunda türküler de yer alacak.
Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Musa Eroğlu, Neşet Ertaş gibi ustaların eserlerinin seslendirileceği konserde, Kıbrıslı Türk sanatçılardan Turgay Salim Hoşsöz’ün besteleri de yer alacak.


Ayrıca LBO Halk Müziği Korosu, geçen yıl vefat eden sanatçı Bekir Kara’nın birinci ölüm yıl dönümü vesilesiyle kendisini anarak bestelerini seslendirecek.


Gecede Yücel Doğan ise konuk solist olarak yer alacak. Kültür Dairesi Müdürlüğü ile iş birliği içinde düzenlenecek konsere giriş ücretsiz olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.