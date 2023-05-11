LBO Halk Müziği Korosu “Türkülerle Yolculuk” konseriyle tamamlıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesinde çalışmalarını sürdüren Halk Müziği Korosu, 2022-2023 sezonunu Hasibe Aksaç şefliğinde “Türkülerle Yolculuk” konseriyle tamamlıyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Mayıs Pazartesi gecesi saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak konserde, Anadolu, Azerbaycan ve Kıbrıs’a ait anonim eserlerin yanında beste formunda türküler de yer alacak.

Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Musa Eroğlu, Neşet Ertaş gibi ustaların eserlerinin seslendirileceği konserde, Kıbrıslı Türk sanatçılardan Turgay Salim Hoşsöz’ün besteleri de yer alacak.





Ayrıca LBO Halk Müziği Korosu, geçen yıl vefat eden sanatçı Bekir Kara’nın birinci ölüm yıl dönümü vesilesiyle kendisini anarak bestelerini seslendirecek.





Gecede Yücel Doğan ise konuk solist olarak yer alacak. Kültür Dairesi Müdürlüğü ile iş birliği içinde düzenlenecek konsere giriş ücretsiz olacak.

