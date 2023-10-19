KTMMOB, Güney Kıbrıs’ta ETEK’in etkinliğine katıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Güney Kıbrıs’taki meslek örgütü Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK’in) düzenlediği 3 yıllık faaliyet değerlendirme etkinliğine katıldı.
KTMMOB’den verilen bilgiye göre, ETEK binasında yer alan etkinliğe ETEK Başkanı Konstantinos Constantis’in daveti üzerine KTMMOB Genel Başkan Tunç Adanır’ın yer aldığı bir heyet katıldı.
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