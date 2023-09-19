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KKTC İzci Liderleri Derneği Tanıtım Buluşması yarın Lefkoşa Merit Otel’de yapılacak

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KKTC İzci Liderleri Derneği Tanıtım Buluşması yarın Lefkoşa Merit Otel’de yapılacak
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KKTC İzci Liderleri Derneği Tanıtım Buluşması yarın 16.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Dr. Lütfiye Fedai, etkinliğin, izci liderlerinin katılımıyla gerçekleşeceğini belirterek, etkinlikte derneğin tanıtımının yanı sıra derneğe destek olan kişi, kurum ve kuruluşlara plaket takdim edileceğini kaydetti.
Dernek tarafından düzenlenen “İletişimde Ustalaşmak” eğitimine katılanlara katılım belgelerinin de verileceğini ifade eden Fedai, etkinlikte ayrıca geçmişten bugüne izci liderlerinin anılarını paylaşacağını, izci şarkıları ve bağışların yer alacağını belirtti.
Fedai, etkinlikte, tüm izci liderlerini bir arada görmeyi ümit ettiklerini kaydetti.
 
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